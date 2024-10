Il gesto di Tomori e il no di Abraham a Pulisic: l'incredibile retroscena sul rigore in Fiorentina-Milan

Una sconfitta per certi versi surreale quella incassata dal Milan al Franchi contro la Fiorentina nel posticipo che ha chiuso la 7ª giornata di Serie A, che ha lasciato l'amaro in bocca al tecnico Paulo Fonseca (furioso al termine del match) perché arrivata dopo due rigori sbagliati dai rossoneri con Theo Hernandez e Abraham, mentre il rigorista designato era Pulisic che non ha dunque tirato nemmeno uno (ma ha segnato il gol del momentaneo pari). E proprio sul secondo penalty c'è stata una scena ripresa dalle telecamere che è diventata presto virale, con protagonisti Tomori, Pulisic e Abraham.