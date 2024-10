Pupi Avati contro Ibrahimovic: "È la cosa che più mi inquieta di questo Milan"

Pupi Avati, le parole su Ibrahimovic e Fonseca

“La cosa più inquietante di questo Milan è Ibrahimovic - afferma il regista -. Sta fisso in tribuna e di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista. Che ruolo potrebbe fare l’allenatore Paulo Fonseca in un mio film? Il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic”.