"Theo Hernandez porta in tribunale un'influencer che lo accusò di stupro"

L'archiviazione del caso e l'accusa ai danni dell'influencer

Come confermato dalla polizia spagnola al The Sun, il processo per violenza sessuale si sarebbe concluso con un'archiviazione per mancanza di prove. Durante le indagini sarebbero anche emersi dei video delle telecamere di sicurezza di una discoteca spagnola risalenti alla sera dell'incontro tra i due in cui Kremleva, dopo essere scesa dalla macchina di Theo Hernandez, scivola accidentalmente riportando le ferite da lei presentate come prova della violenza. La difesa ha infatti sostenuto la versione secondo cui l'influencer avrebbe agito con malizia, accusando il calciatore di violenza dopo che quest'ultimo si era rifiutato di tornare a casa con lei. Adesso a ritrovarsi sotto processo è proprio la modella che, sempre secondo quanto riportato dal giornale inglese, il 28 ottobre dovrà presentarsi in tribunale a Maiorca per difendersi dalle accuse di calunnia.