Fonseca peggio di Giampaolo: Milan mai così male negli ultimi 10 anni

Un inizio in salita per il Milan era stato previsto anche dalla dirigenza. Per una serie di motivazioni cambiare allenatore e avere un tecnico che vuole impostare un nuovo gioco non è mai facile. Paulo Fonseca inoltre è arrivato con grande scetticismo in una piazza che sperava di ingaggiare un tecnico con maggiori prospettive di successo nell’immediato. Tutte condizioni che la dirigenza rossonera aveva messo in conto quando ha puntato, con rischio, sul portoghese. Tuttavia l’inizio di stagione di Fonseca al Milan è il peggiore degli ultimi dieci anni , se si considerano le prime nove partite degli allenatori che si sono seduti sulla panchina del Diavolo. Un avvio d’annata molto complicata proprio in termini di punti raccolti tra i 7 match di campionato e le due sfide di Champions League. Numeri che certificano un approccio molto difficile ma non per questo non migliorabile. Infatti sia l’allenatore ex Roma che tutta la dirigenza sono convinti che presto la squadra uscirà fuori e comincerà a collezionare una serie di risultati convincenti di fila. Anche perché Fonseca nella sua storia da allenatore spesso ha iniziato con partenze lente per poi recuperare nel corso dell’annata , e in via Aldo Rossi sperano che questo effetto diesel possa verificarsi anche in rossonero.

Milan, solo tre vittorie nelle prime nove partite

Dunque il Milan chiede tempo alla propria tifoseria per riuscire a esprimere tutto il potenziale della rosa, per trovare l’equilibrio giusto di squadra e per far rendere al meglio i calciatori più forti del gruppo. Tuttavia i numeri di Fonseca, fino a ora, sono i peggiori dell’ultimo decennio, e questo è un fattore che non si può mettere da parte. Il portoghese in nove partite (tra serie A e Champions) ha collezionato solamente 3 vittorie, mentre sono già 4 le sconfitte e 2 i pareggi, con una media di 1.22 punti. E se in Europa ha affrontato corazzate come Liverpool e Bayer, in Italia invece i punti li ha persi contro Torino, Parma e Fiorentina, sulla carta avversari più che alla portata dei rossoneri.

Fonseca, partenza peggiore di Giampaolo

Il paragone con la scorsa stagione al momento è impietoso perché il Milan di Pioli aveva addirittura vinto 6 partite su 7 in campionato, ma aveva perso malissimo il derby per 5-1, invece per Fonseca c’è stata una grande vittorie nella stracittadina. Però in campionato il ritardo è di 7 punti rispetto all’anno passato, quando la media punti delle prime nove gare era di 1.88 punti. La differenza c’è anche con il Milan di Giampaolo, che fu esonerato proprio alla sosta di ottobre da Maldini e Boban, chiamando in panchina Pioli. In quel caso la media era leggermente superiore a quella di Fonseca con 1.29 punti. Il paragone può continuare anche con gli allenatori del passato con Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic. Il serbo nella stagione 2015-16 aveva totalizzato una media di 1.76 punti dopo 9 partite alla guida del Milan, mentre la media di Gattuso era di 1.75 punti, la stessa di Vincenzo Montella nell’annata precedente. Invece era più bassa quella di Inzaghi che nell’annata 2014-15 era partito con una media punti da 1.38 dopo nove partite al Milan, ma sicuramente la squadra era meno attrezzata rispetto a quella attuale, composta da giocatori di caratura internazionale e tantissimi giocatori convocati nelle rispettive nazionali.