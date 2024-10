Ibrahimovic ferito alla testa, post enigmatico sui social: "Fa parte del gioco"

Anna Falchi, che parole per Ibrahimovic: "È l'unico che mi fa palpitare"

Ibrahimovic ferito alla testa: il post sui social

L'advisor del club rossonero ha infatti pubblicato due immagini in cui mostra una ferita alla testa. Nessuna spiegazione sul modo in cui si è procurato il taglio, solamente una frase ad accompagnare le foto: "Fa parte del gioco" ha scritto Ibrahimovic, alle prese con un momento difficile del suo Milan (con le critiche di tifosi vip come Pupi Avati) ma sempre protagonista sui social.