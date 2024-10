Il Milan fa gli auguri di compleanno a Pioli: "Sempre parte della famiglia"

Il Milan non dimentica Stefano Pioli, ex tecnico rossonero che ha guidato il club dal 2019 fino alla fine della passata stagione. Oggi all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Pioli ha ricevuto gli auguri del suo ex club per i 59 anni compiuti in questo 20 ottobre. Con un post su X il Milan ha augurato "tutto il meglio" al suo ex allenatore aggiungendo: "Una volta rossonero, sempre parte della famiglia". Il messaggio per Pioli è stato solo il primo di una serie proseguita con gli auguri agli ex Fabio Cudicini e Romeo Benetti, rispettivamente 89 e 79 anni oggi.