Il Milan vuole blindare Reijnders. Per Calabria accordo lontano

In salita

E se per Reijnders si parla di futuro in rossonero, per il capitano del Milan invece non ci sono passi avanti sul rinnovo. Davide Calabria attende una chiamata del club per discutere del prolungamento ma gli ultimi contatti risalgono a mesi fa. La scadenza è fissata per fine giugno, non ci sono passi avanti. Tra le varie ipotesi, c’è anche quella di una scadenza a parametro zero. Nei prossimi giorni gli agenti di Calabria proveranno a trovare un compromesso economico, ma è anche possibile che il capitano del Milan non trovi l’accordo. In estate ci sono state proposte dalla Turchia (specialmente il Galatasaray). A gennaio potrebbe già accordarsi con altri club, anche se lui spera ancora di poter strappare il rinnovo con il Milan. Il capitano sarebbe disposto anche a rinnovare confermando l’attuale ingaggio e per questo è in attesa di una chiamata del club.