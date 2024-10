Brutte notizie per il Milan : Matteo Gabbia salterà infatti la partita contro il Napoli a causa di un risentimento muscolare accusato a due giorni dal match.

Milan, Gabbia salta il Napoli per infortunio

Paulo Fonseca non potrà quindi contare sul difensore italiano, già decisivo in questo campionato nel derby contro l'Inter, per la decima giornata che sarà anche l'unica infrasettimanale di questa Serie A.