I Milan club spagnoli uniti per Valencia: raccolta fondi dei tifosi per aiutare gli alluvionati

ROMA - Bellissima iniziativa di quattro Milan Club pronti ad aiutare la popolazione colpita dall'alluvione intorno Valencia. Il comunicato: "Le recenti alluvioni hanno colpito duramente la Comunità Valenciana, lasciando centinaia di famiglie senza una casa e in condizioni critiche. Da una sinergia nata dai quattro Milan Club presenti su territorio spagnolo, ovvero Milan Club Spagna, Milan Club Canarias “Fabrizio Pedretti”, Milan Club Madrid “Filippo Galli” e Milan Club Barcelona, oggi, la nostra grande famiglia rossonera si unisce e decide di dare il suo sostegno a chi sta affrontando questa immane tragedia. Non importa che tu sia ultras, tifoso fedele o occasionale… se sei un essere umano non puoi non sentirti “toccato” da una tragedia di queste proporzioni!".