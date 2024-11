Nel corso dell'allenamento odierno del Milan , un impatto aereo tra Pavlovic e Morata ha provocato all'attaccante un forte trauma cranico . Per precauzione, Morata è stato portato all’Ospedale di Legnano, dove la la tac ha dato esito negativo,

Milan, trauma cranico per Morata in allenamento

Nonostante l’esito rassicurante degli esami, l’attaccante non prenderà parte alla prossima gara contro il Cagliari e resterà in ospedale sotto osservazione per le prossime ore.