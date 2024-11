Milan, Icardi ko e il Galatasaray punta un attaccante rossonero: i dettagli

Stagione finita per Mauro Icardi , che nell'ultima sfida tra il suo Galatasaray e il Tottenham in Europa League ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore sinitro. Il club turco ha deciso che andrà sul mercato a gennaio per sostituire il compagno di reparto di Victor Osimhen e starebbe guardando in casa Milan . L'avventura rossonera di Luka Jovic , infatti, non decolla e il suo futuro potrebbe essere in un altro campionato europeo, i turchi gli hanno messo gli occhi addosso . L'ennesimo cambio di lega della sua carriera dopo le esperienze nella sua Serbia, Portogallo, Germania, Spagna e Italia tra Fiorentina e appunto Milan. Secondo la stampa serba, infatti, l'attaccante classe 1997 è nel mirino del Galatasaray .

Galatasaray su Jovic, i numeri del serbo

Luka Jovic è approdato al Milan nell'estate del 2023 dopo una discreta stagione in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid. Il primo anno in rossonero si è concluso con 30 presenze e 9 reti tra tutte le competizioni. Nella stagione in corso, non sembra essere molto preso in considerazione da Fonseca e oltre allo scarso minutaggio, anche a causa dell'arrivo di Abraham e Morata, il serbo non ha mai trovato la via del gol. Inoltre, è rimasto escluso dalla lista Uefa per le gare di Champions League. Dunque, tutto porta ad una separazione e quella del Galatasaray potrebbe essere un'occasione.