Leao su Fonseca: "Non mi piace stare in panchina. Attriti? Vi spiego tutto"

Le parole di Leao su Fonseca

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Attriti? È una questione risolta, sono cose che succedono. Non ho nulla contro l'allenatore, le decisioni spettano a lui. Non mi piace stare in panchina, voglio essere in campo per aiutare i compagni. Che sia al Milan o in nazionale, voglio dare sempre il massimo per la squadra. Al Milan sto facendo grandi stagioni. Il campionato è ancora all'inizio, ovviamente ci sono momenti dove posso fare meglio. Sono molto autocritico e sono molto contento di quanto fatto nelle ultime partite".