Ibrahimovic alla Kings League: "C'è una strategia sul mercato del Milan"

TORINO - “Il miglior colpo di testa? Ibra. Il miglior tiro? Ibra. Forza fisica? Ibra. Intelligenza in campo? Ibra. Forza fisica? Sempre Ibra. Il miglior presidente? Ovviamente Ibra. Ibracadabra è uno show, lo sapete”. Zlatan Ibrahimovic ha dato spettacolo anche sul palco della Kings League, a Torino, nella serata di gala durante la quale è stato presentato - per il pubblico italiano - il nuovo progetto ideato dall’ex Barcellona, Gerard Piqué. Il dirigente del Milan si è subito appassionato a questo progetto promosso dalla società Kosmos, che abbina il calcio tradizionale agli eSports e che prevede, tra le curiosità del suo regolamento, diverse innovazioni come l’utilizzo da parte degli allenatori di una carta segreta che dà vantaggi e svantaggi, il lancio di un dado che determina quanti giocatori scendono in campo, l’espulsione a tempo e ai rigori in movimento.