Fonseca: "La Juve difende meglio del Real. Su Leao e Morata..."

Scatta il conto alla rovescia per Milan-Juve , gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma domani (23 novembre) alle 18 allo stadio Meazza. Paulo Fonseca ha presentato il match in conferenza stampa .

Fonseca su Vlahovic, l'incontro con Sinner e la difesa della Juve

Fonseca ha spiegato: "Non so se giocherà Weah come attaccante, è molto veloce in profondità. Non sarà uguale a Vlahovic però dovremo fare attenzione al suo movimento in profondità. Il mio incontro con Sinner? È stato un piacere sostenere un milanista come lui. Da lui prenderei la capacità di concentrazione perché non sbaglia quasi mai, dato che è molto focalizzato. Ovviamente mi piacerebbe avere questa caratteristica nei miei giocatori".

Tornando sulla sfida con la Juve, Fonseca ha aggiunto: "Domani non sarà decisiva ma sarà molto importante. Abbiamo bisogno di vincere e fare tante vittorie consecutive, sono tutte importanti. Sarà una partita diversa, ma io sono sempre positivo e penso alla vittoria. Noi abbiamo molto rispetto per la Juve, ma non abbiamo paura. Quello che è certo è che vogliamo vincere. Ma loro in difesa sono più forti del Real Madrid".

Fonseca: "Morata e Leao? Li ho visti molto bene"

Sui singoli, Fonseca ha spiegato: "Sarà importate avere Morata e Leao in forma in questo momento, sono giocatori che potrebbero fare la differenza. In questi giorni li ho visti molto bene, molto motivati e mi aspetto che domani facciano vedere questo durante la partita. Noi vogliamo essere sempre offensivi e so che lo facciamo bene. L'importante è cosa fa la squadra. Se la squadra sta bene i giocatori stanno meglio. Io penso sempre alla partita come squadra, non dobbiamo dipendere da nessuno".

"Noi vogliamo essere offensivi,ma sappiamo che la Juve ha subito pochi gol. Sarà una partita difficile. Pavlovic non ci sarà domani. Camarda invece sarà con noi. Theo è un grandisismo giocatore, per me è il miglior terzino sinistro del mondo. Abbiamo parlato in questi giorni, lui sta imparando cose che per me sono importanti. Questa settimana mi sembra più motivato e concentrato che mai. Gabbia? Sta bene ed è pronto per giocare. Non mancherà molto al rientro di Bennacer, che può occupare la posizione di Fofana. Theo è l'unico terzino sinistro, però io conto molto anche su Bartesaghi".