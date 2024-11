Fonseca: "Sembra che un pareggio per il Milan sia una sconfitta". E su Leao...

Dopo il pareggio casalingo contro la Juventus , il Milan torna a scendere in campo in Champions League nella trasferta contro lo Slovan Bratislava . Negli occhi dei tifosi c'è ancora la meravigliosa vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid, ma in mezzo c'è stato qualche passaggio a vuoto. Fonseca in conferenza stampa ha analizzato il momento e presentato la prossima sfida.

Milan, le parole di Fonseca

Queste le sue parole: "Pareggio contro la Juve? Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto meno bene. Abbiamo fatto diverse cose meno bene. La dimensione delle cose nel Milan mi sembra diversa. Guardo tutti i weekend partite come quella di sabato, sembra che un pareggio sia una sconfitta per il Milan, mentre una vittoria per altre squadre. L'importante è che la squadra stia bene". E sulla prossima sfida: "La Champions è la Champions. A tutti piace stare in queste partite, la motivazione è maggiore. Mi aspetto che domani possano giocare la Champions con questa motivazione. Oggi abbiamo parlato di come possono essere importante la Champions per noi con queste partite. Penso che abbiamo la possibilità di vincerle. Abbiamo parlato tra noi di quanto sia importante vincere domani per il futuro della nostra squadra nella competizione. Dobbiamo avere questa ambizione e motivazione sempre".

Fonseca: "Leao? Non so se giocherà. Abraham titolare"

L'allenatore del Milan ha poi parlato della possibilità di vedere Leao in campo: "Sinceramente non lo so, vediamo domani. Rafa è un giocatore importante della nostra squadra, sta veramente in un buon momento. Ma io ho fiducia in tutti: se non gioca Rafa allora giocherà un altro. Vogliamo tanto vincere qui: non è che giocherà una squadra per non vincere, giocherà una squadra per vincere. C'è la possibilità che non ci sia Leao così come che ci sia. Abraham giocherà".