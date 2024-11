Fonseca: "Leao? Lui sa perché è andato in panchina. Importante vincere oggi"

Milan, le parole di Fonseca

Queste le sue parole a Sky Sport: "Molto importante la vittoria di oggi, terza vittoria consecutiva in Champions. Nelle prossime partite abbiamo sempre la possibilità di vincere. Abbiamo dominato tutta la partita cambiando tanti giocatori rispetto alla scorsa. Abbiamo fatto cose positive e altre che dobbiamo migliorare, come la marcatura preventiva. Loro hanno avuto qualche situazione pericolosa, poi nella ripresa siamo migliorati. L'importante era vincere e l'abbiamo fatto meritatamente. L'arbitro ha fatto un errore sul loro secondo gol, per me era fallo in nostro favore nell'azione precedente. Leao? Parlo sempre con lui e sa perché ogggi è partito dalla panchina. Sono soddisfatto per lui. Quando sta in panchina è positivo avere un atteggiamento come il suo per aiutare la squadra. Errori in difesa? Difficili da spiegarsi perchè non sono questioni tattiche. Magari perchè questi difensori non hanno giocato molto in questo momento. Credo sia un problema di lettura e marcatura preventiva. Siamo stati troppo lontani".