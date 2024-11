Slovan Bratislava-Milan 2-3: gol e highlights del match di Champions

Il Milan vince sul campo dello Slovan Bratislava in questa quinta giornata di Champions League per 3-2, ma non senza difficoltà. Nel primo tempo, va in vantaggio la squadra di Fonseca grazie al gol di Pulisic ma pareggiano i padroni di casa con Barseghyan dopo uno svarione della difesa rossonera. Nella seconda frazione si scatenano Leao e Abraham che firmano la vittoria del Milan, inutile il gol dello slovacco Marcelli per il definitivo 3-2 rossonero. Nel finale, espulso il centrocampista dello Slovan Marko Tolic per proteste eccessive. Fonseca e i suoi si portano a 9 punti, ad un passo dalle prime otto della classifica. Ecco gli highlights del match.