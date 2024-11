Milan, Fonseca: "Potevamo farne sei o sette. Sull'arbitro..."

Milan, Fonseca: "Quando siamo sicuri in difesa attacchiamo meglio"

L'allenatore, poi, ha sottolineato la prestazione dei rossoneri: "Penso che abbiamo fatto una bellissima partita, in fase offensiva e difensiva. Chuckwueze? E' questo il giocare di squadra, entrare e avere sacrificio. Abbiamo vinto 3-0, ma potevamo farne sei o sette, dobbiamo migliorare lì. Ovviamente sono molto soddisfatto. [...] Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, molto sicuri difensivamente, come contro la Juve. Non ho mai sentito la squadra in pericolo e questa sicurezza ci aiuta ad attaccare meglio". In conclusione: "Il secondo tempo lo guaderò per prerarare la partita con l'Atalanta? Non lo posso dire (ride, ndr). Maignan con questo tipo di squadre, che marcano uomo su uomo, è un giocatore in campo in più ed è decisivo".