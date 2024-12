Fonseca prima di Atalanta-Milan: "Gasperini un pioniere. Leao? Può fare meglio"

Dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Sassuolo , il Milan torna in campo in campionato, e lo farà al Gewiss Stadium, nell'anticipo del venerdì contro l' Atalanta . Fonseca ha presentato la partita in conferenza stampa: "Non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta, ma siamo in crescita e in fiducia. Contro di loro è sempre difficile: stanno molto bene, segnano tanto e hanno preso pochi gol nelle ultime partite. Sono fortissimi, ma siamo pronti: tatticamente l'abbiamo preparata bene "

Fonseca: "Atalanta come il dentista? Per me lo è stato anche l'Empoli"

Spesso, quando una squadra gioca contro l'Atalanta, viene rispolverata la citazione di Guardiola, che paragonò la squadra di Gasperini al dentista: "Non so se è come andare dal dentista ma è una partita di impegno e sacrificio. Lui dice così perché magari ci va una volta ogni anno. Io non posso dirlo perché ci vado spesso, per me è quasi normale, anche l'ultima partita contro l'Empoli lo è stata, il modo di giocare è lo stesso". Così ha risposto Fonseca, che ha aggiunto: "Partita della svolta? E' importante ma non decisiva. Certo, darebbe fiducia". L'allenatore del Milan ha definito l'Atalanta un modello: "Gasperini è stato un pioniere a giocare così. Adesso in Europa tutti hanno la consapevolezza che è difficile affrontarli e adesso tanti seguono il modello dell'Atalanta. Ho visto uno studio fatto in Germania e adesso ci sono tante squadre che giocano così, anche Bayer e Stoccarda. E' un punto di riferimento a livello internazionale".

"Leao? Non ancora pienamente soddisfatto"

Fonseca ha parlato quindi di Leao: "Rafa ha spazio per migliorare. Se ha fatto bene nelle ultime partite anche nell'atteggiamento difensivo dico sì, ma non sono ancora totalmente soddisfatto, può fare meglio. Se ha fatto 5 gol deve avere la testa per farne 20 perché ha la capacità per farlo, deve essere ambizioso". Su Chukwueze: "Si sta adattando bene in quel ruolo. Musah è più forte difensivamente. Domani giocherà lui". E su Bennacer: "Sta bene, ma ha bisogno di tempo per iniziare con la squadra".