Fonseca furioso in diretta tv: "Arbitro? Sono disgustato, guardate cosa ha fatto..."

Fonseca: "Non c'è rispetto per il Milan, non ho paura di dire la verità"

Fonseca è stato durissimo nel commento post-partita: “Meritavamo di più. Abbiamo preso due gol su calcio d’angolo. Sono stato zitto, non ho mai parlato di arbitraggi, ma tutti ne parlano e hanno ragione. Oggi sono io che non riesco a stare zitto. Il primo gol dell'Atalanta è viziato da un fallo chiaro. Non ci sono dubbi. Oltre l'episodio c'è il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita. Gli arbitri hanno un lavoro difficile, ma sono stanco degli stessi errori contro gli stessi club. Contro il Milan è sempre lo stesso. Non c’è rispetto per il Milan. Non ho paura di dire la verità. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma ci sono tanti errori tutte le settimane contro di noi. Come l’arbitro ha diretto la gara è una mancanza di rispetto nei confronti del Milan. Non si tratta del singolo episodio ma della gestione della gara”.