Duro sfogo di Pulisic: "L'ho visto davanti ai miei occhi, mi fa incazz..."

Grande protagonista della prima parte di stagione del Milan , Christian Pulisic con i rossoneri ha dimenticato la difficile parentesi al Chelsea. Lo statunitense è arrivato in Europa nel 2015, quando ha firmato con il Borussia Dortmund, e ha raccontato un pregiudizio che ha subito nella sua carriera europea.

Le parole di Pulisic

Queste le sue parole al The Athletic: "Il pregiudizio sui calciatori statunitensi in Europa mi fa incazzare. A volte è stato palese ai miei occhi. Le decisioni degli allenatori sul selezionare o meno un giocatore americano possono essere state influenzate da questo. Un giorno mi piacerebbe poter dire di avere avuto un piccolo o un grande ruolo nel portare il calcio negli Stati Uniti a un livello completamente diverso. Mi auguro di arrivare al punto di essere uno dei paesi più rispettati al mondo. Se come Nazionale arrivassimo al massimo livello anche nei tornei più grandi, sarei estremamente orgoglioso. Dobbiamo raggiungere nel calcio la stessa posizione ottenuta da alcune leggende statunitensi negli altri sport".