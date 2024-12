Infortunio Morata e Loftus-Cheek in Milan-Stella Rossa: le condizioni

Brutte notizie per il Milan : durante la sfida a San Siro di Champions League contro la Stella Rossa , Fonseca è stato costretto al doppio cambio per infortunio. Sono usciti prima Loftus-Cheek e, dopo un minuto, Morata .

Milan, doppio infortunio: fuori Loftus-Cheek e Morata

Il giocatore inglese ha subito un colpo al 20' in uno scontro con un avversario e ha avuto bisogno di alcuni minuti per smaltire il colpo. Ha provato a rientrare dopo l'intervento dello staff medico ma nulla da fare: l'ex Chelsea è stato costretto al cambio, al 28' è entrato al suo posto Chukwueze. Passa un minuto e abbandona il campo anche Morata per un problema alla schiena. Fonseca ha richiamato in panchina lo spagnolo per evitare complicazioni. Al suo posto è entrato Abraham.