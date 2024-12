Milan, lesione per Loftus-Cheek. Fermo anche Morata

MILANO - La vittoria in extremis contro la Stella Rossa ha portato in dote alcuni problemi in casa Milan. Ruben Loftus Cheek, infatti, ha riportato "una lesione del bicipite femorale destro. Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni". Questo sta a significare che il centrocampista di Fonseca salterà Genoa e Verona, ma è a forte rischio anche per la sfida contro la Roma, l'ultima dell'anno solare.