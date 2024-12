Maignan risponde alla sfuriata di Fonseca: cosa ha pubblicato sui social

La sfuriata di Paulo Fonseca nel post partita di Milan-Stella Rossa continua a far discutere, tanto da aver quasi oscurato la vittoria in Champions. Non è la prima volta che il portoghese si mostra estremamente schietto nei confronti dei suoi giocatori, ma stavolta ha lanciato accuse pesanti: "Non è una questione di tattica o tecnica, ma di atteggiamento. Io lavoro tutti i giorni per conoscere sempre meglio la squadra e per fare bene, non so se della nostra squadra tutti possono dire questo".