Milan, Seedorf su Fonseca: "Non posso pensare che..."

Clarence Seedorf ha parlato del Milan e di Paulo Fonseca in un'intervista con la giornalista Giulia Mizzoni, sua collega su Prime Video: " Serve trovare continuità , non solo di risultati, perché questo tante volte puoi anche giocare bene e non ottenere il risultato che ti meriti. Però sicuramente è importante questo fattore della prestazione".

Seedorf: "I giocatori più esperti devono aiutare Fonseca"

"Credo che questo - ha proseguito il centrocampista del Milan - sia anche quello che sta dietro un po' a Fonseca, perché io non posso pensare che possono andare a Madrid, fare altre partite molto belle dove si vede una struttura, dove si vedono le giocate e poi dopo un'altra partita non si fanno". In conclusione: "Solo Fonseca può trovare la soluzione assieme al gruppo, con i giocatori più esperti che possono prendersi le responsabilità di aiutare questo processo, aiutando l'allenatore dove non arriva".