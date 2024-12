Il Milan torna sul mercato: nel mirino c’è Frendrup

MILANO - La crisi di risultati in cui è piombato il Milan in campionato impone alla dirigenza una seria riflessione sul mercato invernale. La squadra ha bisogno di rinforzi per tentare la risalita verso il quarto posto nel corso delle prossime settimane e una mano potrebbe arrivare dalla finestra di gennaio . Il reparto che necessita di maggiori aggiustamenti è il centrocampo , in affanno dopo gli ultimi infortuni e numericamente senza la giusta rotazione di giocatori. Tijani Reijnders e Youssouf Fofana sono gli unici due titolari, poi Musah e Loftus-Cheek si alternano all’occorrenza ma non con la stessa efficacia, essendo giocatori con caratteristiche diverse. Il Milan attende anche il completo recupero di Ismael Bennacer, pronto per inizio del mese prossimo, ma c’è bisogno di altro.

Milan, occhi su Frendrup

La dirigenza rossonera sta monitorando con grande interesse Morten Frendrup, che recentemente ha sfidato il Milan a San Siro mostrando tutta la sua capacità di proteggere la difesa genoana e pressare gli avversari su ogni pallone. Caratteristiche che mancano al Milan e che in parte le possiede solamente Fofana. Frendrup non ha un prezzo basso e soprattutto ci sarebbe la concorrenza dell’Atalanta, ma il 23enne danese è uno dei primi sulla lista. Il Diavolo potrebbe liberarsi si uno o più giocatori per sfoltire la rosa nei reparti in cui ha giocatori in eccesso per riempire invece le lacune. Jovic e Okafor sono i due maggiori indiziati a lasciare il posto ad eventuali acquisti. Ci sono però anche altri giocatori sulla lista di Moncada e Ibrahimovic, come il mediano del Monza, Warran Bondo, già apprezzato da qualche stagione. Inoltre non è scemato il gradimento per Reda Belahyane del Verona, prossimo avversario del Milan in campionato. Il 20enne marocchino con cittadinanza francese ha già avuto dei contatti con il club tramite il suo agente.

Maignan, Reijnders e Pulisic: ecco i rinnovi

Il Milan in questi giorni si è scatenato con i prolungamenti di contratto. Il Diavolo ha blindato tre pezzi grossi della squadra come Mike Maignan, Tijani Reijnders e Christian Pulisic. Sono stati trovati gli accordi tra le parti, ora andrà solamente ratificato e annunciato nei prossimi giorni. Per il portiere francese estenderà fino al 2029 e avrà un sostanzioso aumento d’ingaggio fino a 5 milioni di euro netti all’anno, diventando così tra i giocatori più pagati della squadra. Anche l’olandese firmerà fino al 2029 e riceverà uno stipendio da 3 milioni a salire come premio per la grande crescita nell’ultimo anno e mezzo. Infine Pulisic, colonna portante del Milan e uno dei leader tecnici del gruppo rossonero, anche lui ad un passo dalla firma per il rinnovo fino al 2029 con miglioramento del salario. Segnali importanti da parte del club. Il prossimo potrebbe essere Theo Hernandez dopo i colloqui positivi con il suo agente. Il terzino francese vuole proseguire la sua avventura con il Diavolo e tra domanda e offerta balla circa u n milione di euro, distanza che sarà colmata nei prossimi incontri.