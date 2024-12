Fonseca prima di Verona-Milan: "Theo? Non è una punizione. Morata non ci sarà"

Dopo il pareggio contro il Genoa , il Milan è pronto a tornare in campo. La squadra rossonera andrà in scena al Bentegodi, ospite del Verona, in quello che sarà l'anticipo della diciassettesima giornata. Paulo Fonseca ha presentato la partita in conferenza stampa: "Sarà una partita difficile, ma come sempre abbiamo lavorato per vincerla. Io so come stanno le cose, voi non guardate gli allenamenti. Magari uno di questi giorni vi invitiamo per vedere l'atmosfera della squadra. C'è una bellissima atmosfera e quando è così è più facile lavorare . Mai ho sentito la squadra senza fiducia, senza voglia di lavorare, con tristezza".

Fonseca su Theo Hernandez: "Situazione facile da spiegare"

Paulo Fonseca ha parlato anche di Theo Hernandez, rimasto in panchina contro il Genoa: "La sua situazione è facile da spiegare: Theo ha giocato tanto, non ha trovato la miglior condizione fisica e ha bisogno di rinnovare la condizione per stare bene. Per noi è importantissimo. Il fatto che stia fuori non è una punizione, ma è semplicemente fare in modo che possa tornare alla condizione di essere il miglior terzino del mondo". Sul mercato di gennaio: "È presto per parlarne. Con la società parlo sempre, sta attenta al mercato e, se abbiamo bisogno, loro sono pronti per farlo".

Morata assente. "Il mio sogno? Vincere con il Milan"

L'allenatore ha parlato delle sue ambizioni: "Non mi sento a rischio. Per i risultati abbiamo tanto da fare, ma sappiamo cosa fare. Il mio sogno è vincere con il Milan: ci penso spesso, tutti i giorni". Ma per la partita di Verona dovrà fare i conti con tante assenze: "Morata ha la tonsillite. Può giocare Camarda"