Milan, avanti con Cardinale: RedBird rifinanzia il prestito con Elliot

Novità in casa Milan. RedBird ed Elliott hanno trovato l'accordo per rifinanziare il prestito elargito dai Singer nel momento in cui il fondo di Cardinale ha acquistato il club rossonero. La scadenza da agosto 2025 passa a luglio 2028. Di pari passo, RedBird ha effettuato un ulteriore investimento di 170 milioni di euro riducendo la quota capitale del prestito a 489 milioni. Il cosidetto "vendor loan" era stato di 550 milioni. Il prossimo agosto gli interessi lo avrebbero fatto aumentare a 693.