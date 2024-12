Maignan, cori razzisti a Verona. Il Milan si ribella: "Ora basta"

Maignan e i cori razzisti: il precedente di Udine

Verso il termine della partita di Verona, Maignan si sarebbe avvicinato al direttore di gara per avvisare di aver sentito alcuni cori razzisti nei suoi confronti. Quindi, a gara conclusa, lo speaker ha annunciato al pubblico di astenersi da cori di questo tipo. Non si tratta della prima volta per quanto riguarda il portiere rossonero, che lo scorso gennaio uscì anzitempo dal campo a Udine dopo essere stato vittima di frasi razziste giunte dagli spalti.