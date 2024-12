Milan, Leao infortunato: l'esito degli esami e quando può tornare

Quando torna Leao? Le possibili ipotesi

L'infortunio muscolare costringerà Leao a saltare Milan-Roma, in programma il 29 dicembre. Le condizioni del portoghese andranno rivalutate, ma potrebbe rientrare in tempo per la Supercoppa Italiana, che si svolgerà i primi di gennaio con i rossoneri impegnati il 3 gennaio contro la Juve. Fonseca spera di recuperare almeno Pulisic e Morata in tempo per la Roma, mentre Loftus-Cheek e Okafor rimarranno ancora indisponibili.