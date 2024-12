Milan verso la Roma: Morata è ok, Pulisic stringe i denti

MILANO - Il Natale passato all’ottavo posto in classifica non lascia sereno un Milan che vuole recuperare punti a tutti i costi nella seconda parte di stagione per non fallire il piazzamento in Champions League. I tre giorni di riposo concessi da mister Paulo Fonseca serviranno per recuperare energie in vista della partita contro la Roma e per un inizio 2025 molto impegnativo, con tante sfide ravvicinate. Per l’impegno contro i giallorossi il 29 dicembre a San Siro non ci sarà Rafael Leao, il grande assente del match, a causa di un problema al flessore. Il portoghese conta di recuperare per la prima partita di Supercoppa contro la Juventus il 3 gennaio a Riyad, ma Fonseca potrà puntare nuovamente su Alvaro Morata.