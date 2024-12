Furia Fonseca, espulso in Milan-Roma: la frase urlata all'arbitro a bordocampo

Paulo Fonseca ha perso la calma quando l'arbitro Fabbri non ha concesso un calcio di rigore al Milan al 42' della sfida a San Siro con la Roma per un presunto fallo in scivolata di Pisilli su Reijnders .

Fonseca allontanato dal campo

Le proteste vibranti dell'ex allenatore dei giallorossi nei confronti del quarto uomo Mercenaro ("Non è rigore? Non è rigore?") hanno portato il direttore di gara alla decisione di avvicinarsi alla panchina per mostrare il cartellino rosso a Fonseca. Le telecamere di Dazn hanno catturato un labiale inequivocabile nel momento in cui lasciava il campo per raggiungere gli spogliatoi: "Hijo de puta". Squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa il Milan non potrà contare dalle sue indicazioni a bordocampo del suo tecnico.