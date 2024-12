Caressa, sfogo su Fonseca in diretta tv: "Non lo mandi a parlare se sai che..."

Nonostante il suo futuro con il Milan fosse segnato , Paulo Fonseca si è presentato comunque ai microfoni di Dazn e in sala stampa per commentare il pareggio contro la Roma. L'allenatore portoghese ha anche negato di aver avuto un confronto con la dirigenza rossonera, sentedosi "solido" sulla panchina del Milan . Il tema è stato approfondito anche durante Sky Calcio Club, con Caressa che non ha preso bene questa decisione del club.

Fonseca, Caressa non ci sta: "Non lo mandi a parlare prima dell'esonero"

Dopo aver rilasciato le consuete dichiarazioni, infatti, a Fonseca è stato comunicato l'esonero. Ecco il commento del giornalista di Sky: "Ma allora non lo mandi in conferenza stampa! Fonseca ha comunque suscitato empatia in tutti noi, andare a parlare in quella situazione e sorridere non è assolutamente facile!".