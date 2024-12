Fonseca saluta il Milan: "Ho dato cuore e anima per questo club". Il messaggio è da brividi

Ieri sera la comunicazione dopo il pareggio contro la Roma , in mattinata l'esonero ufficiale e gli ultimi saluti a Milanello: si è chiusa così l'esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan . Il portoghese ha voluto salutare un'ultima volta l'ambiente rossonero con un messaggio.

Milan, il messaggio d'addio di Fonseca

Questo quanto sul suo profilo X: "È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza a Milano. Auguro al club il meglio per il futuro".