Maignan: "Cambiare allenatore non è mai facile". Poi il saluto a Fonseca

Maignan: "Conceicao? Cambiare allenatore non è mai facile"

Così Mike Maignan in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Milan, la seconda semifinale della final four che mette in palio la Supercoppa Italiana: "Cambiare allenatore non è mai facile, - ha ammesso l'estremo difensore francese, a pochi giorni dall'arrivo di Conceicao - ma siamo concentrati e attenti su quello che ci chiedono il mister e il nuovo staff per essere pronti il più velocemente possibile. Noi tra le grandi deluse? Deluso si dice alla fine, per ora dobbiamo agire e fare tutto quel che si può, ogni giorno, per essere più produttivi. Domani è una semifinale, una partita molto importante per la società e per noi, dobbiamo sfruttare questo momento al 100% perché il momento giusto è domani, non prima".

Maignan saluta Fonseca: "Grande uomo"

Maignan non ha certo dimenticato il lavoro svolto con Paulo Fonseca, sollevato dall'incarico dopo il pari con la Roma di Ranieri: "Non mi piace parlare troppo, quando parliamo troppo è sempre difficile... Quello che posso dire è che noi siamo qua per reagire, - ha sottolineato il portiere del Milan - dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Conosco i miei compagni, conosco tutti: ogni giorno cerchiamo di dare il massimo per fare il nostro lavoro. I risultati non piacciono ai tifosi, ma anche a noi. Vogliamo vincere e cerchiamo di lavorare ogni giorno per dare il massimo. Vedremo cosa sarà andato bene e cosa no. Il saluto a Fonseca? Sì certo, è un grande uomo e abbiamo rispetto. Certo l'ho salutato, l'abbiamo salutato tutti".