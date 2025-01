Juve-Milan 1-2, le pagelle dei rossoneri: Musah energia, Pulisic cambia tutto

Fofana 6,5

Tra i pochi a tenere botta in mezzo al campo anche quando la Juve sembra in controllo. La solta certezza.

Reijnders 6

Non riesce a incidere come nelle ultime gare, venendo sballottato in mediana. Quanto la gara gira, lui c’è.

Pulisic 7

Al rientro dopo quasi un mese, fatica a rompere il fiato. Dopo l’intervallo, però, comincia a carburare e la differenza si vede. Si guadagna e trasforma il penalty che cambia tutto.

Morata 6

Un fantasma fino all’1-1, poi un dribbling dentro l’area bianconera su McKennie e il lancio a Musah per il raddoppio.

Terracciano (37’ st) sv

Dentro per fare argine in mezzo al campo.

Jimenez 6

Ben contenuto da Savona, non trova i guizzi con cui si era guadagnato la maglia da titolare. Costretto ad uscire dopo una fuga stoppata da Gatti

Abraham (16’ st) 6

Più profondità e peso in attacco.