Conçeicao esalta Leao dopo la Supercoppa: "Può diventare il migliore del mondo"

RIYAD - Il Milan ha vinto la finale di Supercoppa Italiana contro l’ Inter andata in scena sul campo neutro di Riyad: 3-2 il punteggio finale in rimonta. A metterci la firma sopra Sergio Conçeicao , il nuovo allenatore dei rossoneri, che ha preso il posto di Fonseca . Rivivi la diretta con le interviste del post partita e la conferenza stampa del tecnico portoghese.

23:45

Conceiçao punta subito il Cagliari

“Da domani penseremo al Cagliari. Il posto del Milan non è il settimo o l'ottavo. Deve stare ai primi posti dimostrando anche la forza in Champions".

23:39

Il sogno di vincere la Supercoppa

“Avevo sognato di vincere la Supercoppa, ma avevo sognato di vincere le partite senza rimonta perché mi fa male al cuore. Conoscevo tutti i giocatori del Milan, so che si può fare un bel lavoro qui”.

23:37

Conceiçao e l’intervallo

"Cosa ha detto all’intervallo? Abbiamo cambiato due tre cosine, abbiamo parlato, poi siamo andati sotto 2-0, ma in seguito abbiamo dimostrato un carattere enorme. E su questo vogliamo restare".

23:34

La dedica di Conceiçao in conferenza stampa

"Questa vittoria la dedico ai miei genitori che non ci sono più, a mia moglie e ai miei figli che hanno sofferto in questi mesi, dopo tanti anni passati al Porto".

23:33

Conceiçao stende l'Inter

Immenso Super Milan, fantastica rimonta.

23:23

Leao risponde a Conceiçao

"Conceiçao non lo conoscevo, ma posso dire che ha una personalità forte, quello che ha fatto in pochi giorni non è scontato. Ci ha trasmesso energia. Il cambiamento si vede fuori e dentro il campo. So che mi spingerà per andare al massimo e anche io voglio seguirlo. Volevo giocare la finale a tutti i costi, ci abbiamo creduto tutti, ho lavorato al massimo per esserci. Sono molto contento di aver aiutato il Milan", ha detto l'attaccante a Mediaset.

23:17

Conceiçao: "Leao è un fenomeno"

“Leao? E’ un fenomeno. Lui è un portoghese rilassato, io intenso. Può diventare il migliore del mondo. Deve imparare ancora due o tre cosine Se si mette al servizio della squadra diventerà uno dei migliori in circolazione entro fine stagione”.

23:14

Conceiçao: "Serve coraggio"

“Difensori e centrocampisti devono avere coraggio. Se vogliamo tornare il grande Milan non possiamo avere paura. I ragazzi sono intelligenti e capiscono cosa vogliamo. Non è stata una settimana tipo, ma i giocatori hanno capito cosa fare per vincere”.

23:12

Conceiçao: "Mi pagano per..."

"C’erano due o tre cose da migliore in difesa e in attacco. Rimontare significa avere carattere. Vincere contro grandi squadre non è facile. Mi pagano per correggere cose all’intervallo”.

23:10

Conceiçao: "Con umiltà possiamo fare bene"

"Sono contento per i giocatori, non era facile, avevamo poco tempo per lavorare sui dettagli importanti per me. Il merito è tutto loro perché hanno assorbito le mie indicazioni. C'è ancora tanto lavoro, ma con umiltà possiamo fare bene in Champions e in campionato", le parole del tecnico a Mediaset.

23:08

La delusione di Inzaghi

Le parole del tecnico dell'Inter dopo la sconfitta in finale di Supercoppa.

23:00

Conçeicao scatenato nello spogliatoio

Il tecnico portoghese si è messo a ballare nello spogliatoio mentre fumava un sigaro.

22:58

Pulisic esalta Conceiçao

"E’ molto importante questa coppa, abbiamo ribaltato la partita e c’è una buona sensazione all’interno del gruppo. Milan cambiato da Conceiçao? Sì, avete visto oggi la fame e come abbiamo giocato. Conceiçao mi ha sorpreso per l’intensità in allenamento: lui ci ha sempre detto di avere fame, che è più importante della tattica", ha detto Pulisic a Mediaset.

22:49

Conceiçao da record

Secondo i dati Opta il portoghese è l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30; fin qui il record apparteneva a Montella (al 18° match vinse la Supercoppa Italiana nel dicembre 2016).

22:41

Conçeicao in lacrime

L'allenatore era molto commosso a fine partita per la rimonta centrata dal Milan.

22:40

Milan campione, le ironie social

Scatenato il web per la rimonta della squadra di Conceiçao.

22:33

Conceiçao si fa male esultando

Piccolo infortunio per il tecnico portoghese dopo il gol vittoria.

22:32

Le parole di Abraham

"Sono contento per la squadra e per i tifosi", il commento a Mediaset dell'attaccante inglese, autore del gol decisivo del 3-2.

22:28

Hernandez elogia Conceiçao

"Abbiamo fatto una partita bella, l’Inter ha una grande squadra. E’ stato un momento difficile per me, non sto ancora al 100%, ma sto meglio. Conceiçao? Abbiamo giocato con fiducia e coraggio. Siamo una squadra forte. E’ anche colpa nostra se Fonseca è andato via. Abbiamo avuto poco tempo con il nuovo allenatore ma abbiamo fatto bene. Dedico il trofeo a tutta la mia famiglia", ha detto Theo a Mediaset.

22:24

Milan, l'ottava Supercoppa

I rossoneri hanno messo in bacheca l'ottava Supercoppa agganciando proprio l'Inter a livello numerico.

22:21

Milan sul palco, che festa

I giocatori di Conceiçao ricevono le medaglie e alzano il trofeo al cielo da sfavoriti.

22:18

Premiazione in corso

L'Inter è sul palco per ricevere la medaglia.

22:15

Abraham eletto Mvp

L'attaccante inglese ha ricevuto il premio di migliore in campo dopo il gol del 3-2.

22:14

Milan, Ibra sorprende tutti

"Con Conceiçao faccio un passo indietro".

22:09

Barella a muso duro con Leao

Nel faccia a faccia c'entra Bisseck.

22:07

Supercoppa, attesa per la premiazione

Il Milan alzerà al cielo il trofeo tra pochi minuti.

22:02

Milan, festa in campo

Delirio tra i giocatori del Milan sul campo di Riyad, delusi quelli dell'Inter.

22:01

Conçeicao, due rimonte e un trofeo

Il nuovo allenatore del Milan ha battuto prima la Juve e poi l'Inter in rimonta vincendo la Supercoppa Italiana in 180 minuti.

21:59

Scintille in campo

Tensione tra Dumfries e Theo durante la finale di Supecoppa Italiana.

