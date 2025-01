Conceiçao show in conferenza: si commuove per i genitori e la gag sul sigaro

RIYAD - È stato semplicemente straordinario. Ha preso una squadra a pezzi dall'esperienza Fonseca , l'ha portata a Riyad in Supercoppa dicendo a tutti: "Guardate che possiamo vincere". Ha convinto tutti, ha battuto Juve e Milan in rimonta e si porta a casa il trofeo. Nonostante la febbre e pure "il colpo da rosso di Emerson che per esultare mi ha costretto a farmi medicare". Sergio Conceiçao è un bravo allenatore e un uomo felice. Felicissimo. Talmente tanto che quando arriva in conferenza si accarezza la Supercoppa, scherza con un cronista che gli aveva regalato il sigaro che ha portato in Arabia ("i miei giocatori mi hanno chiesto di ballare, sanno che lo faccio quando vinco un titolo") e poi si fa serio, serissimo, quando dice a chi dedica questo trofeo.

Conceicao, la dedica da brividi ai genitori e alla famiglia

"Dedico questa coppa, che per me è speciale, ai miei genitori che non ci sono più, e alla mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Non sono stati mesi facili quelli dopo il Porto, sono stati brutti. Ma adesso sono qui, felice. Mi hanno cercato club arabi e poi una nazionale, che stavo accettando. Ma quando mi ha chiamato il Milan non ci ho pensato un attimo. Ecco perché per me questa coppa è così speciale".