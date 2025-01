Ibra, siparietto con Ferrara in diretta tv: "Ti ho fatto smettere io..."

Nonostante la tensione di un big match come quello tra Juventus e Milan allo Stadium , Zlatan Ibrahimovic non perde l'occasione per sdrammatizzare con i suoi vecchi compagni . Stavolta le "vittime" sono stati Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini .

Ibrahimovic "colpisce" Ferrara e Ambrosini: "Voi siete vecchi"

Prima e dopo l'intervista pre partita a Dazn, l'ex attaccante ha risposto alle domande di Ferrara, suo ex compagno alla Juve nella stagione 2004-2005, la prima dello svedese in Italia, l'ultima del difensore in campo: "Ferrara si è ritirato grazie a me, aveva capito che era arrivato uno giovane che non poteva fermare [ride, ndr]". Prima di chiudere il collegamento, non ha risparmiato neanche Ambrosini: i due hanno giocato insieme al Milan dal 2010 al 2012. "Io sono bello e potente, voi siete vecchi", ha detto Ibra rivolgendosi a entrambi.

"Walker? Stiamo verificando le possibilità"

Ibrahimovic ha parlato poi anche del mercato: "Walker? Tutti sanno che è un grande giocatore, ha fatto grandi cose al City e all'Inghilterra. Quando c'è uno come lui sul mercato c'è tanto interesse. Non va contro la nostra visione, è molto forte. Ora stiamo verificando le possibilità. Con Conceicao parliamo quasi tutti i giorni per capire cosa piace lui e la nostra visione. Sappiamo cosa serve e ora si lavora. La squadra è forte. Meno parlo del mercato e meno spendo [ride, ndr]. Escono ogni giorno nuovi nomi. Abbiamo dimostrato che questa squadra può vincere. Bisogna avere continuità per avere i risultati. Tomori sta bene al Milan, sta giocando bene ora, con Fonseca era un momento diverso".