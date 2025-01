Milan, lungo stop per Emerson Royal: salta la cessione

Brutte notizie per il Milan e per Emerson Royal . L'esterno destro brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Tottenham, ha riportato una grave lesione muscolare , che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la sfida di Champions con il Girona . Nel giorno dell'arrivo di Kyle Walker in Italia, l'infortunio dell'ex giocatore degli Spurs complica i piani di mercato dei rossoneri.

Emerson Royal, lungo stop per il terzino del Milan

Lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro per Emerson Royal, che sarà costretto a rimanere ai box almeno fino alla fine del mese di marzo. Lungo stop per il laterale classe '99, costretto ad uscire al quarto minuto di Milan-Girona. A questo punto, è improbabile che il giocatore possa lasciare Milano, non essendo utilizzabile. Su di lui c'era l'interesse dei turchi del Galatasaray e degli inglesi del Fulham. Ora, l'ex Tottenham è destinato a finire fuori anche dalla lista UEFA, in vista della prossima fase della Champions League. Lascerà spazio proprio a Kyle Walker.