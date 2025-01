Conceicao e la mossa "alla Fonseca": Theo e Leao fuori dopo un tempo

Milan-Parma, 1-1 all'intervallo: gol di Cancellieri e Pulisic su rigore

A San Siro i rossoneri sono andati al riposo sul risultati di 1-1 per effetto delle reti di Cancellieri al 24' e Pulisic al 38' su calcio di rigore. Nella prima frazione di gioco i rossoneri hanno faticato a rendersi pericolosi. Leao si è accomodato in panchina sorridente per seguire i suoi compagni da bordocampo. "Dobbiamo esseri più cattivi là davanti perché il Milan ha avuto le opportunità nel primo tempo e non è stato capace di sfruttarle", ha commentato Reijnders ai microfoni di Dazn nell'imminenza dell'inizio della ripresa.