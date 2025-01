Walker carica il Milan: "Qui per dimostrare di meritare la Serie A"

Il Milan ha presentato Kyle Walker : "Giocare per questa squadra è qualcosa di fantastico. Era un'ambizione per la mia carriera provare una nuova esperienza. Pensavo che questa fosse un'ottima opportunità per mostrare tutto il mio talento e ho accettato".

Walker: "Da bambino seguivo Milan, Juve e Inter in Champions"

Walker ha poi aggiunto: "Chiaramente durante la mia infanzia seguivo le grandi squadre italiane, il Milan, la Juventus e l'Inter, le loro partite in Champions League. Volevo vivere queste emozioni. Avevo tante squadre interessate a me, ma ho avuto la sensazione che fosse giusto venire qua. Ibrahimovic è stato fantastisco, a partire dalle prime telefonate. Voglio dimostrare di essere performante anche in Serie A".

Walker: "Bonus in caso di vittoria della Champions? Non gioco per soldi"

Walker ha inoltre chiarito: "Vincere la Champions sarebbe un sogno che si avvera. Ho avuto modo di viverla col City, ma ho anche perso in finale. Ho vissuto entrambe le situazioni. Di questo, però, se ne parlerà più avanti. C'è un bonus nel mio contratto in caso di vittoria della Champions League? Se si parla di un bonus economico, la risposta è no. Gioco a calcio per passione, non per i soldi. Al City non stavo giocando abbastanza ed è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Voglio vincere trofei e giocare di più".

Walker, la Ferrari e Hamilton

Walker ha concluso: "Hamilton alla Ferrari e io al Milan? Faccio il tifo per lui, è inglese come me, mi auguro possa vincere con la Ferrari".