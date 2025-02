Conceicao: "Se non c'è la gioia di giocare non va bene, il mercato..."

Sergio Conceicao è intervenuto in diretta tv per commentare il pareggio del suo Milan nel derby contro l'Inter . A Sky il tecnico portoghese ha dichiarato: “Noi allenatori vediamo cose che vanno e cose che non vanno. L'Inter è stata brava a interpretare quello che abbiamo preparato. Siamo delusi, abbiamo perso due punti, ma il pareggio è il risultato giusto, la squadra ha fatto una bella partita".

Conceicao, il Milan e il calciomercato

Conceicao ha poi aggiunto: "Calciomercato? Giocare con la finestra di calciomercato chiusa sarà più facile, sicuramente. La cosa più importante è che i ragazzi accettino quello che proponiamo, ci sono dei momenti in cui la squadra non ha la palla e serve il giusto l’atteggiamento. Alcuni momenti mi sono piaciuti, altri meno. Bisogna avere costanza e continuità. Se non c’è la gioia di giocare a calcio non va bene. Voglio giocare più alto di quindici metri”.

Conceicao su Leao: "Voglio costanza"

Su Leao, Conceicao ha aggiunto e concluso: “Vogliamo costanza per la squadra e dai singoli. Rafa è fortissimo tecnicamente ma deve dare importanza al collettivo ed essere presente. Quando cambierà mentalità sarà tra i più forti al mondo, questa cosa si impara tutti i giorni. Il discorso vale per Leao ma tutti sono compresi“.