Milan, è una mezza rivoluzione: salutano Okafor e Bennacer e arrivano Gimenez, Joao Felix, Sottil e Bondo

Porte girevoli in casa Milan in queste ultimissime ore di mercato , che hanno chiuso ufficialmente la sessione invernale. Dall' ufficialità di Gimenez alla cessione di Noah Okafor al Napoli , fino ad arrivare al colpo Joao Felix e agli acquisti last minute di Bondo e Sottil , che vanno a sostituire rispettivamente Bennacer e l'esterno svizzero approdato alla corte di Antonio Conte. Una mezza rivoluzione a poche settimane dall'approdo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Diavolo.

Calciomercato Milan: Okafor e Bennacer salutano, presi Joao Felix, Sottil e Bondo

Il Milan ha senza dubbio acceso l'ultimo giorno del calciomercato invernale. Tanti cambiamenti, a partire da un parco attaccanti che accoglie Gimenez, Joao Felix e Sottil, ma perde un calciatore importante come Alvaro Morata, volato in Turchia per sposare il progetto tecnico del Galatasaray. Affare da 32 milioni di euro più bonus per quanto riguarda il centravanti acquistato dal Feyenoord, che sarebbe stato avversario dei rossoneri nei playoff di Champions League. Contratto fino al 2029 per il messicano, scelto da Conceiçao per guidare il reparto offensivo del Milan.

Nelle ultime ore si è concretizzata anche l'idea Joao Felix, che approda a Milanello con la formula del prestito oneroso, con l'obiettivo di ritrovare spazio e continuità in Serie A, dopo la seconda parentesi al Chelsea. Talento cristallino, già ai tempi dell'Atletico Madrid, ma spesso condizionato dagli infortuni. L'usato sicuro, invece, è rappresentato dall'esterno offensivo viola, pronto a vestire i panni di vice Leao e a sostituire Noah Okafor, scelto dal Napoli per colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia nel mese di gennaio. Lo svizzero, dal canto suo, si trasferisce alla corte di Conte in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro, dopo essere stato ad un passo dal Lipsia.

Capitolo centrocampo: per un Bennacer che va, un Bondo che viene. L'algerino ha accettato la proposta dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, spingendo il Milan a tentare l'affondo per il mediano del Monza, appetito da tante squadre in questa finestra di mercato. Fa il percorso inverso il giovane Zeroli, già protagonista con l'Italia U20 e con la formazione rossonera U23 in Serie C.

E la difesa? Nulla è cambiato allo scadere. Tomori, alla fine, è rimasto, mentre Kyle Walker ha consentito a Davide Calabria di trasferirsi in prestito al Bologna, nonostante il grave infortunio patito da Emerson Royal. Si chiude così il mercato del Milan, che sembra andare verso una rivoluzione di natura tattica, considerando le caratteristiche dei nuovi arrivati: a pieno regime, possibile che Conceiçao possa optare per un 4-2-3-1, con il trio Pulisic-Joao Felix-Leao alle spalle di Gimenez e l'arretramento di Reijnders al fianco di Fofana davanti alla retroguardia. Soluzioni e alternative, per un Milan che ora dovrà essere protagonista anche in campo nella seconda parte di stagione.