Milan, Ibrahimovic dopo il mercato: “Ora va cambiata la situazione”

Ibrahimovic e il mercato: messaggio alla squadra

“Ieri è stata una giornata molto intensa, ma sempre sotto controllo, ringrazio tutte le persone coinvolte perché hanno fatto un grande lavoro e alla fine siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo.Non siamo soddisfatti della classifica, abbiamo rinforzato la squadra con 5 uscite e 5 entrate, siamo soddisfatti, ora questa squadra deve cambiare la situazione. Sarà il campo a dire se abbiamo diminuito il gap con le altre o meno, ma secondo me la squadra è migliorata tanto. Cosa finora non ha funzionato? È mancata continuità. Se non vinci diverse partite non hai il ritmo e ogni volta devi ripartire. Per ora però solo noi abbiamo trofei. Pensa se andava meglio... Non male. Però continuiamo. Noi giochiamo per vincere. A inizio campionato abbiamo creduto in ciò che abbiamo fatto. Poi la situazione è molto dinamica e dipende ovviamente dai risultati. Avete visto con tutto ciò che è successo che non siamo soddisfatti. Abbiamo cercato di cambiare, portare qualcosa dentro, con diversi movimenti. Se non hai risultati devi cercare di portarne. Tutto qua, non eravamo contenti. Abbiamo un trofeo, ma non siamo ancora soddisfatti. Abbiamo fame di fare di più”.