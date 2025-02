Milan, Bondo si presenta: "Galliani mi ha detto che...". Sottil: "Qui per restare"

Le parole di Bondo

Queste le parole di Bondo: “Il Milan è una grande squadra. Quando mi hanno chiamato ero molto contento. Ci sono stati grandi giocatori come Zlatan, Pato, Maldini ma soprattutto Seedorf che mi è sempre piaciuto molto. Poi ringrazio anche il Monza. Dovevo venire già diversi anni fa qua, poi sono rimasto al Nancy. Quando sono venuto al Monza ho segnato solo contro i rossoneri, ma quando sono arrivate proposte di altre squadre ho detto di voler solo venire qua, altrimenti sarei rimasto lì. Al Milan bisogna vincere tutte le partite, anche in Coppa Italia. Vogliamo andare in Champions League l’anno prossimo. Galliani non ha parlato subito con me, e quando ha accettato mi ha chiamato e lo ringrazio molto. Mi ha detto che il Milan è una grande squadra e che non mi avrebbe fatto andare via se non per venire qui".