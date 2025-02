Milan senza paura: Conceiçao con il poker d’assalto 

MILANO - Sergio Conceiçao ci sta pensando seriamente: è già giunto il momento che Rafael Leao , Christian Pulisic, Joao Felix e Santiago Gimenez scendano tutti in campo insieme dal primo minuto per un reparto offensivo d'altissima qualità? Forse non da subito, forse non da Empoli, ma l'intenzione c'è. Anzi, meglio: l'obiettivo è quello. Lo ha dichiarato lo stesso allenatore rossonero nel post Milan-Roma: «Con i giocatori che sono arrivati a gennaio possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace, per giocare con i due davanti, per esempio...». Una indicazione più che esplicita, insomma.

Prova

Vero, nomi non ne ha fatti, ma è facile pensare che l'aspirazione di Conceiçao sia quella di far coesistere in un'unica formazione i due violini (Pulisic e Joao Felix), la viola (Leao) e il violoncello (Santi Gimenez), per formare il quartetto d'archi rossonero ad alto tasso di talento, qualità e pericolosità. Una prima prova la si è già avuta mercoledì: dal 58esimo in poi, il tecnico portoghese ha schierato il suo connazionale arrivato dal Chelsea dietro la punta messicana, passando al tanto caro 4-4-2 con Leao esterno a sinistra e Musah sul lato opposto.

Doppio

E Joao Felix è stato preso proprio per una esplicita volontà di Conceiçao. Con il classe 1999, infatti, la rosa rossonera aumenta notevolmente il suo valore tecnico sulla trequarti, regalandosi un calciatore di talento tecnico e nelle rifiniture per i compagni. Non è un caso che il gol del 3-1 contro la Roma sia arrivato con i movimenti sincronizzati dei due attaccanti: Gimenez, la punta, nei panni dell'assistman, e Joao Felix, il trequartista, nelle vesti dell'attaccante di razza che attacca l'area di rigore. Nella rosa rossonera, solo Joao Felix e - in parte - Pulisic hanno questo tipo di caratteristiche. E vanno sfruttate.

Chiave

È chiaro, comunque, che la priorità del Milan sul campo resti l'equilibrio. Con un poker offensivo del genere aumenterebbe sì sensibilmente la potenza di fuoco della formazione, ma è altrettanto evidente che, in fase difensiva, le cose potrebbero complicarsi. L'arrivo di Walker aiuterà, ma ci dovrà essere un mood specifico da parte di tutti i calciatori. A cominciare, ovviamente, da Leao. Nel post Milan-Roma, Conceiçao ha fatto capire di voler stuzzicare ancora il 10 perché è dalle sue prestazioni che passano tante delle chance che il Milan passi il prima possibile al 4-4-2 col poker d'assi davanti: "Leao può fare molto di più, molto di più. Deve pensare che è importante quando si ha la palla tra i piedi, ma anche quando non la si ha. Si deve mettere a disposizione in tutti i momenti del gioco per la squadra. So che uscire dalla sua comfort zone non è facile, ma per me il suo lavoro è essenziale. Lui può essere un giocatore di un altro livello se capisce certe cose su cui stiamo lavorando tutti i giorni". Ecco, ci si lavora su tutti i giorni. Perché l'intenzione, anzi l'obiettivo, è quello del 4-4-2.