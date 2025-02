Joao Felix si presenta: "Milan immenso. E ho detto di no all'Inter"

Dopo le prime due partite contro Roma ed Empoli, condite anche da un gol contro i giallorossi, Joao Felix si è presentato alla stampa in conferenza : " Sapevo della grandezza di questo club, il Milan è immenso . Da fuori si vede che un club molto grande e quando sei dentro capisci che sei in uno dei club più grandi d'Europa. Il mio calciatore preferito è sempre stato Kakà" .

Joao Felix si presenta: "Milan immenso"

Il calciatore portoghese ha poi commentato la sostenibilità del quartetto composto da lui Pulisic, Leao e Gimenez in campo: "La difesa è molto importante, ma non vuol dire che con quattro attaccanti non puoi difendere. Gimenez, Pulisic, Leao e io siamo attaccanti, ma quando c'è da difendere siamo lì anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo anche in difesa e cerchiamo sempre l'equilibrio, come avete potuto vedere nel secondo tempo di Empoli". Poi, su Conceiçao: "Conoscevo già il mister, avevo già giocato contro di lui e lo seguivo. Gli ho detto ciò che mi aspettavo: giocare nel mio ruolo. Non mi ha mai detto se avrei giocato tanto o poco, ma di giocare nel mio ruolo. È questo che mi ha convinto a venire al Milan".

Joao Felix e il retroscena di mercato sull'Inter

Felix ha infine svelato un retroscena di mercato sull'Inter e parlato del futuro, visto che al momento è soltanto in prestito dal Chelsea: "Per ora sono in prestito fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento, mi sta piacendo molto tutto: il club, le persone, le strutture. Sono stato molto ben accolto. La cosa più importante è stare dove mi sento bene e io mi sento bene qua. Poi nel calcio le cose possono cambiare, ma se c'è possibilità di restare al Milan mi piacerebbe. Il mio agente mi aveva detto che l'Inter era interessata. Ma avevo già iniziato a trattare col Milan e avevo già in mente di venire al Milan. Ho detto che sarebbe stato impossibile, avevo già deciso di venire qua".