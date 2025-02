Milan, fiducia Maignan: c’è il rinnovo nel momento no

MILANO - Una stagione meno “ magic ” del solito per Mike Maignan , nel mirino della critica nelle ultime partite per aver sbagliato qualche intervento di troppo. Clamoroso l’ultimo errore contro il Feyenoord in Champions, svarione che è costato la sconfitta a Rotterdam e che costringe il Diavolo a dover ribaltare la partita domani sera a San Siro per passare agli ottavi di Champions League. Ma non è l’unica papera della stagione difficile del portiere francese. Anche contro il Cagliari , in campionato, aveva subito un gol con un intervento sbagliato sul pallone, e nell’ultima gara contro il Verona ha perso due volte il pallone come se fosse una saponetta. Insomma, interventi che dimostrano come il portierone del Milan non stia vivendo una fase serena , come ammesso dal giocatore stesso al termine della partita contro l’Hellas: «Non è il periodo migliore della mia carriera», ha detto il francese senza giri di parole. «L’importante però è mantenere la positività e la fiducia ogni giorno. Sono tre partite che è un po’ così, ma io ho fiducia in me. Devo continuare a lavorare», ha spiegato Maignan.

Maignan, arriva il rinnovo nel momento no

Il Milan però non ha perso minimamente fiducia nelle qualità del 29enne parigino e nei prossimi giorni annuncerà il prolungamento del contratto. Non c’è il minimo dubbio ormai, le parti hanno raggiunto l’accordo su tutto con dei colloqui recenti. Il Diavolo tratterrà Maignan fino al 2029 e adeguerà l’ingaggio fino a 5 milioni di euro netti a stagione, praticamente il doppio rispetto a quanto percepito in questi anni in rossonero. Grande soddisfazione da ambo le parti, con il Milan che ha sempre mostrato apertura sul prolungamento, mentre Mike dopo aver sondato il terreno all’estero ha capito che l’attuale squadra è la soluzione migliore per proseguire la carriera. C’era stato un dialogo con il Bayern Monaco nel gennaio dell’anno scorso ma senza entrare in una vera e propria trattativa. La dirigenza rossonera ha sempre avuto un atteggiamento positivo sul prolungamento di Maignan e alla fine ha avuto ragione con il “si” del francese.

Milan, le scelte per la sfida contro il Feyenoord

Maignan, però, dovrà riscattarsi domani sera contro il Feyenoord e tenere la porta inviolata nella partita più importante della stagione. Servirà tutto il supporto dei senatori per superare il turno e volare agli ottavi. Maignan sarà regolarmente in porta, così come Theo Hernandez sulla sua fascia di competenza, mentre Leao tornerà dal primo minuto dopo la panchina in campionato contro il Verona. Il dubbio è tra Felix e Pulisic, uno dei due potrebbe cominciare dalla panchina. Sicuro di giocare dal primo minuto l’ex Santiago Gimenez, già a quota due gol in due partite di campionato ma a secco nella gara d’andata a Rotterdam contro la sua ex squadra. A centrocampo confermati sia Fofana che Reijnders, mentre Tomori dovrebbe riprendersi la titolarità con Pavlovic al centro della difesa. Walker agirà sulla destra, per il secondo duello con Paixao a pochi giorni di distanza.