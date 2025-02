Ibrahimovic prima di Milan-Feyenoord: "Theo non è più un ragazzino. Mi hanno chiesto una cosa su Leao ma..."

Milan, le parole di Ibrahimovic

Queste le sue parole: "Theo non è più un ragazzino. Lo era quando sono arrivato io, ora è cresciuto ed è uno dei più forti del mondo. Sa cosa deve fare per tirare fuori il massimo. Deve trovare il trigger point per arrivare ad alto livello. E questo da calciatore è difficile. Bisogna trovare quel pulsante per caricarsi. Tutti dicevano che io fossi sempre arrabbiato, ma era per caricarmi. Tutti parlano di Leao, tutti gli dicono come giocare. Lui è uno dei più forti del mondo. Quindi sa come giocare. Gli si può dire tatticamente dove stare, lo puoi spingere per correre di più, ma è tutta roba di tattica. Come deve giocare non lo spieghi: è lui che lo spiega. Lui è lui ed è uno dei più forti giocatori del mondo. State tranquilli, Leao sa cosa sta facendo".